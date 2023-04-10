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Отказались работать в новой компании: в КМГ прокомментировали требования жанаозенских рабочих

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Апреля 2023, 21:50
Отказались работать в новой компании: в КМГ прокомментировали требования жанаозенских рабочих Кадр из видео t.me/vlastkz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице у здания Министерства энергетики РК собралось около 60-70 человек, приехавших из Жанаозена со своими требованиями, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в нацкомпании «КазМунайГаз», собравшиеся являются бывшими работниками компании «БерАли Мангистау Company», ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО «ОзенМунайГаз», дочерней компании КМГ.

1 апреля текущего года им было предложено трудоустройство в другую компанию с сохранением заработной платы, в среднем составлявшей 700 тысяч тенге.

Однако экс-сотрудники «БерАли Мангистау Company» отказались от данных условий, настаивая на отмене результатов тендера.

Вместе с тем, по ранее направленным жалобам Фондом «Самрук-Казына» была проведена проверка конкурсных процедур на предмет соблюдения законности, в результате которой нарушения выявлены не были.

«Большинство из прибывших в столицу уже участвовали в пикетах у здания «КазМунайГаза» в прошлом году, но тогда они требовали в обход процедур вернуть объемы другой мангистауской компании – «Кезби». К настоящему времени требования забастовщиков изменились, и теперь ими поставлен ультиматум по их трудоустройству в штат АО «Озенмунайгаз». Однако это противоречит правилам найма на работу в данную организацию, предусматривающую трудоустройство безработных Жанаозена в порядке очереди», - отметили в компании.

Сообщается, что данные правила были приняты по требованию самих жителей моногорода для честного распределения рабочих мест.

Таким образом, требования прибывших в столицу не подлежат выполнению ввиду нарушения принятых правовых процедур.

В нацкомпании проинформировали, в КМГ сформирована специальная контактная группа для переговоров с прибывшими в столицу.


КазМунайГаз   Минэнерго РК   Трудоустройство  
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