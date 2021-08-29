Отказ от ядерного оружия открыл для Казахстана зеленую экономику - доктор Мехмуд Уль Хассан Хан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Важная веха в истории страны – закрытие Семипалатинского ядерного полигона. 30 лет назад Указом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева ядерный полигон был закрыт. Все испытания, наносящие урон здоровью мирных граждан и экологии, прекратились. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» доктор Мехмуд Уль Хассан Хан - член Совета экспертов Center of Global & Strategic Studies (CGSS) Центра глобальных и стратегических исследований рассказал о том, какие уроки мы можем извлечь от существования таких полигонов, какова роль Казахстана в мировом сообществе в вопросах отказа от ядерного оружия.

- Доктор Мехмуд Уль Хассан Хан, приветствуя Вас в нашей стране, хотелось бы поговорить о важном событии для страны, а именно о 30-летии закрытия Семипалатинского ядерного полигона. В чем заключается главная роль закрытия Семипалатинского испытательного полигона в глобальном разоружении и запрете испытаний?

-Для начала, я хотел бы поблагодарить Вас за приглашение выразить на этой площадке свое экспертное мнение. 30-летие закрытия Семипалатинского ядерного полигона является исторической важной датой как для Казахстана, так и для всего мира. Это событие имеет мировое значение с точки зрения рождения множества инициатив для избавления мира от ядерного оружия. В 1991 году Первый Президент Казахстана объявил о решении подписать Указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. Это дало начало Договору о нераспространении ядерного оружия, впервые подписанного в 1994 году.

Также стоит упомянуть о Договоре о запрете ядерного оружия, который, являясь многосторонним договором, не состоялся бы без инновационных, гуманистических идей Казахстана - страны, которая полностью отказалась от ядерного арсенала. Могу полагать, что данная инициатива была самой масштабной в истории человечества. В 40-50-х годах в мире происходили ужасные события. Возьмите, к примеру, ядерную атаку на Хиросиму. Здесь стоит заметить, что по заряду взрывы всех бомб, протестированных на территории Казахстана, превышают в тысячи раз заряд бомбы, сброшенной на Хиросиму. Земля каждый месяц испытывала на себе ядерные взрывы в течение 40 лет. 1,5 миллионов людей были в зоне риска, находясь рядом с полигоном, что повлекло за собой множество болезней среди населения, включая раковые заболевания, что доказывает вред ядерных испытаний.

Давайте подумаем, какой вред нанесли взрывы на полигоне окружающей среде или экономике. Сельское хозяйство было полностью уничтожено. Я могу заявить, что отмену ядерных испытаний Казахстаном можно считать первым шагом в борьбе мира с изменением климата. Это доказывает, что Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев имеет стратегическое видение, полностью изменив динамику региональной и международной безопасности, парадигмы. Это событие имеет одинаковую важность как и для региона, так и для всего мира. Данное решение также укрепило социально-экономическую ситуацию страны. Как известно, в 2009 году был объявлен Международный день против ядерных испытаний. Также по инициативе Казахстана все пять стран Центральной Азии объявили свой регион территорией, свободной от ядерных взрывов. Это всего лишь одно решение, но затронуло оно многие аспекты.

- Какие уроки мы можем извлечь?

- Конечно же, мы получили урок во многих аспектах. Международная безопасность. Партнерство. Экономическое, социальное и политическое положение, что повлияло на обычную взаимосвязанность и понимание. Это изменение парадигмы в мире и регионах. Это также дало позитивное мышление всему международному сообществу в вопросе достижения мира без ядерного оружия. Я думаю, что это хороший пример, который нужно рассматривать при решении региональных конфликтов, борьбе с конспирациями, враждебностью, и т.д. Каждая страна должна идти на дипломатический диалог, вместо того, чтобы обвинять друг друга.

- Что Казахстан обеспечил для себя, отказавшись от испытаний, ядерного оружия?

- Как я говорил, это – взаимосвязанность. Решение принесло свои дивиденды с точки зрения социально-экономического развития региона. В стране был создан первый Банк низкообогащенного урана, что, является примером для других стран того, как в мирных и эффективных целях использовать энергию, ядерное оружие, то есть для блага социума, эффективного генерирования энергии. Все это тесно связано между собой. Если в регионе есть мир, спокойствие, то и социум будет процветать, развивать инновации. Поэтому, отказ от ядерного оружия открыл Казахстану двери к процветанию, инновациям и зеленой экономике. Многие финансовые, регуляторные органы агентства инвестируют миллиарды долларов в Казахстан. Казахстан является лидером в развитии человеческого капитала. Вы смогли преодолеть все экономические проблемы: вопросы приватизации, структурные реформы и т.д. Это решительная политика Первого Президента страны.

-30-я годовщина закрытия Семипалатинского полигона. Что эта дата значит для мирового сообщества?

- Это событие имеет важную роль в усилиях Международного агентства по атомной энергии в дальнейших вопросах использования мирного атома. Казахстану было предназначено стать лидером, обладать видением в данном вопросе, что также положило фундамент к более сдержанному миру, веру в мирное использование атомной энергии.

Казахстан стал примером для всего мира. Решение об отказе от ядерного оружия полностью изменило отношение стран к регионам. Узбекистан получил выход к морю через порт в Пакистане, также и Казахстан, что увеличило экспорт товаров. Средства в стране идут на ее развитие, а не на ведение политических игр, конца которым нет. Поэтому, я думаю, что это является большим достижением для страны.

В завершение хотел бы обозначить, что территория, на котором был создан Семипалатинский полигон, является историческим местом с точки зрения места рождения Абая – одного из видных деятелей, просветителей. Он наставлял народ, воспитывал патриотизм в людях. Хотел бы выразить свои самые лучшие пожелания в связи с празднованием 30-летия Независимости и закрытия Семипалатинского ядерного полигона.

- Спасибо за беседу!