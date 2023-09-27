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    12:46, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Отказ от регулирования цен на продукты объяснил министр торговли РК

    Отказ от регулирования цен на продукты объяснил министр торговли РК
    Фото: из открытых источников

    Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев объяснил постепенный отказ от жесткого регулирования стоимости социально значимых продуктов питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Мы находимся в рыночной экономике. В ней всегда естественным образом спрос и предложение находят друг друга. Поэтому, конечно, в рыночной экономике дополнительное регулирование необходимо для того, чтобы было более эффективно. Стабфонды составляют 5-7% от общей товарной массы, которая находится в обороте. Конечно, в моменте разбронирования этого стабфонда она имеет краткосрочный эффект. Для системной работы мы должны говорить о том, что есть перечень уязвимых слоев населения, по которым надо создавать условия, чтобы был доступ к удешевленной продукции. Мы над этим работаем, - заявил Арман Шаккалиев на брифинге.

     

    - Исходя из товарного баланса, мы должны понимать, по каким продукциям мы еще импортозависимы и какие меры нужно принимать для наполнения внутреннего рынка, - добавил министр.

    Теги:
    Цены и тарифы Экономика Минторговли
    Автор
    Арайлым Мұрат
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