Отказ от регулирования цен на продукты объяснил министр торговли РК
Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев объяснил постепенный отказ от жесткого регулирования стоимости социально значимых продуктов питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».
- Мы находимся в рыночной экономике. В ней всегда естественным образом спрос и предложение находят друг друга. Поэтому, конечно, в рыночной экономике дополнительное регулирование необходимо для того, чтобы было более эффективно. Стабфонды составляют 5-7% от общей товарной массы, которая находится в обороте. Конечно, в моменте разбронирования этого стабфонда она имеет краткосрочный эффект. Для системной работы мы должны говорить о том, что есть перечень уязвимых слоев населения, по которым надо создавать условия, чтобы был доступ к удешевленной продукции. Мы над этим работаем, - заявил Арман Шаккалиев на брифинге.
- Исходя из товарного баланса, мы должны понимать, по каким продукциям мы еще импортозависимы и какие меры нужно принимать для наполнения внутреннего рынка, - добавил министр.