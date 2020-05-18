Отказ от премий и бонусов даст в 2021 году экономию в 5 млрд тенге в КМГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отказ от премий и бонусов даст в 2021 году экономию в 5 млрд тенге. Об этом сообщил управляющий директор по управлению человеческими ресурсами АО НК «КазМунайГаз» Даулетжан Хасанов на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ввиду того, что мы в этом году платим компенсационные выплаты, большой экономии не ожидаем. Но в прогнозе на 2021 год мы планируем получить экономию от данных мероприятий порядка пяти миллиардов тенге», – сказал Д. Хасанов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, антикризисная стратегия компании предусматривает отказ от выплаты премий и бонусов до конца 2021 года. В компании пересматриваются планы закупок, и уже принято решение об отказе от реализации многих проектов, в том числе капитальных. Расходы компании сокращены на 127,3 млрд тенге. Также уточняется вопрос по поводу выплаты дивидендов акционерам.

В ходе пресс-конференции Д. Хасанов сообщил, что в КазМунайГазе оптимизируются бизнес-процессы, пересматриваются планы по реализации большого числа проектов и мероприятий, актуальность которых в связи с кризисом теряется. Принято решение о сокращении штатной численности персонала центрального аппарата на 34%, с 729 до 480 единиц. В центральном аппарате решением правления компании от 12 мая утверждена новая система должностных окладов, предусматривающая снижение заработной платы руководящих работников на 30%. В связи с сокращением управленческих должностей и назначением работников на нижестоящие позиции заработная плата руководителей среднего звена снизится на 20%. Оклады остальных работников останутся на прежнем уровне. С учетом отмены премий и бонусов, в 2020 году снижение доходов руководящих работников центрального аппарата составит 50 и более процентов.

В новой организационной структуре КМГ число департаментов сокращено в три раза путем укрупнения по функциональным направлениям, упразднены должности управляющих директоров. Таким образом, общее количество сокращаемых штатных единиц составляет 249. Около 10% высвобождаемых работников будут переведены в дочерние предприятия. Остальные 90% сокращаемых работников покинут систему КазМунайГаза.