Отказ общеобразовательной школы в приеме ребенка с особыми потребностями является незаконным – Гани Бейсембаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Отказ общеобразовательной школой в приеме ребенка с особыми потребностями из-за отсутствия заключение ПМПК и/или отсутствия специальных условий для обучения является незаконным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, отвечая на вопрос депутатов Мажилиса.

По данным, предоставленным министром, в 2022 году в стране насчитывалось 188 144 ребенка с особыми образовательными потребностями. Законодательно снижена норма для открытия одного ПМПК с 60 тысяч до 50 тысяч детского населения. В настоящее время сеть ПМПК составляет 93 единицы. До 2025 года планируется расширение сети до 126 единиц.

«Заключение ПМПК не является обязательным условием для приема ребенка с особыми потребностями в общеобразовательную школу. Заключение ПМПК гарантирует выделение средств с высоким коэффициентом в рамках подушевого финансирования для детей с особыми образовательными потребностями», — пишет глава ведомства в ответе на депутатский запрос.

Согласно документам министерства, регулирующим этот вопрос, направление детей в ПМПК не является обязательным. Это осуществляется по инициативе родителей (законных представителей), организаций образования, здравоохранения только при согласии родителей (законных представителей).

«Отказ общеобразовательной школы в приеме ребенка в школу в связи с отсутствием заключения ПМПК и/или особых условий для обучения ребенка с особыми образовательными потребностями является незаконным. Ответственность за создание в организациях образования специальных условий для получения образования лицами (детьми) с особыми образовательными потребностями закреплена за органами местной исполнительной власти в области образования (Закон «Об образовании», глава 2, ст.6, пункт 2, подпункт 3)», - добавил министр.