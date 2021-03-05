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    15:11, 05 Март 2021 | GMT +6

    Отказ беременной в госпитализации объяснили в управлении общественного здравоохранения столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном управлении общественного здравоохранения прокомментировали отказ в госпитализации беременной женщине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В день обращения, 21 февраля 2021 года, пациентки в ГМБ №2, в приемном покое врач-гинеколог провел осмотр и УЗИ-исследование в течении 20 минут. По данным осмотра и УЗИ-исследования выставлен предварительный диагноз: «погибшее плодное яйцо и непузырный занос в сроке беременности 5-6 недель». Гемодинамически стабильная, жизнеугрожающих состояний не было, что и явилось причиной отказа в экстренной госпитализации», - отметили в пресс-службе управления.

    В ведомстве пояснили, что за сутки в приемное отделение ГМБ № 2 обращаются около 300 пациентов, из них с гинекологической патологией - 40-60 пациентов. Касательно замершей беременности - 10-20 пациентов. Всем проводится осмотр и обследования, при выявлении экстренных показаний проводится госпитализация в круглосуточный стационар.

    При отсутствии экстренных показаний рекомендуется плановое лечение через портал Бюро госпитализации.

    Для лечения в плановом порядке пациентам необходимо иметь статус «Застрахован».

    В 2018-2020 годы среди населения Казахстана проводилась агитационная работа по внедрению ОСМС. Граждане, имеющие статус «Застрахован», получают расширенный доступ к медицинской помощи в пакете ОСМС (плановая госпитализация).

    «Так как у пациентки не было статуса «Застрахован», нами было рекомендовано приобрести статус «Застрахован», - добавили в управлении.

    Ранее в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) сообщили о результатах проверки случая, когда женщине отказали в госпитализации в столичной больнице.


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    Здравоохранение Закон и право Права человека Астана Акимат Общество
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