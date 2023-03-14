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    02:53, 14 Март 2023 | GMT +6

    Откачку талых вод завершили в двух поселках Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аварийно-спасательные работы по откачке талых вод завершились в двух поселках Кызылкогинского района Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, завершены аварийно-спасательные работы по откачке талых вод в поселках Миялы и Жангельдин Кызылкогинского района. Проведено также укрепление берегов реки Ногайты. С 6 марта было перекачано или вывезено 36 тысяч кубометров воды, вдоль опасных участков уложено 7 тысяч мешков с песком, насыпано 800 тонн грунта на путях движения воды.

    Как ранее сообщалось, подтопление села Миялы в Атырауской области удалось предотвратить.

    Теги:
    Паводок Атырауская область
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