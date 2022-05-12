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Откачка воды продолжается в затопленном ливнем Атырау
12 Мая 2022 17:20

Откачка воды продолжается в затопленном ливнем Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау, где 10 мая в результате выпадения обильных осадков произошло подтопление домов, дворовых территорий и улиц, продолжается откачка воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области всего в городе было подтоплено семь частных жилых домов, 15 дворовых территорий, 25 улиц, где уровень воды поднялся до и более 15 см. Силами департамента по ЧС и местных исполнительных органов по состоянию на полдень 12 мая откачено 15 500 куб.м воды.

«Работы по откачке дождевой воды продолжаются. В городе создан штаб по ликвидации стихийного бедствия. Задействованы департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области (28 сотрудников, шесть единиц техники и девять мотопомп), 78 человек, 54 единицы техники и две мотопомпы местных исполнительных органов», - информирует пресс-служба ДЧС области.

Ранее сообщалось, что за сутки в Атырау выпало больше месячной нормы осадков.


Автор:
Корреспондент
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