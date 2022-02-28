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Откачка талых вод ведётся в одном из райцентров Атырауской области

28 Февраля 2022 11:24
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Откачка талых вод ведётся в одном из райцентров Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Откачка талых вод ведётся в Кызылкогинском районе Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Кызылкогинском районе в селе Миялы ведутся аварийно-спасательные работы по откачке талых вод. Их глубина достигает 30 сантиметров. Откачка ведётся на улицах Ж. Жабаева, И. Тайманова, Т. Харабалина, К. Сатпаева районного центра Миялы. Всего уже откачано 700 кубометров воды. В аварийно-спасательных работах задействованы 5 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, 6 сотрудников, 2 единицы техники и 2 мотопомпы местных исполнительных органов, сообщает пресс-служба ДЧС Атырауской области.

Как ранее сообщалось, к весеннему паводку готовятся в Атырауской области.


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#Атырауская область   #Происшествия   #Паводок   #Погода   #МЧС  
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Автор:

Виктор Сутягин

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