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    19:00, 03 Май 2024 | GMT +6

    Активная откачка талых вод проводится в селе Тепличном и микрорайоне Подгора СКО

    вода
    Фото: акимат Северо-Казахстанской области

    В селе Тепличном спасатели со 2 мая приступили к активной откачке талых вод. К этой работе подключились 11 человек личного состава и 4 единицы техники специализированной пожарной части № 2 из Карагандинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Северо-Казахстанской области.

    акимат Северо-Казахстанской области
    Фото: акимат Северо-Казахстанской области

    — В результате работ, начавшихся вчера в 15:00, было откачано около 15 тысяч кубометров воды. Сейчас мобилизуется дополнительная техника, — рассказал заместитель начальника специализированной пожарной части № 2 Карагандинской области Алданыш Рахтаев.

    Всего в Тепличном работает 8 мощных мотопомп, трудятся 20 человек.

    — Производим откачку с образовавшихся островов. Мелкие мотопомпы откачивают воду из частных домов, территорий, где большой техникой трудно работать, — рассказал начальник ОЧС Кызылжарского района Азимхан Мергасимов.

    акимат Северо-Казахстанской области
    Фото: акимат Северо-Казахстанской области

    В микрорайоне Подгора к откачке воды привлекли 10 человек личного состава ДЧС СКО и 7 переносных мотопомп. По данным на 17:00, было откачано порядка 3 тысяч кубов воды.

    — Сейчас проводим откачку около церкви. Вода не уходит. Помогаем ей отойти. Демиденко отрабатываем, Коминтерна, сейчас люди стоят на Павлова. Техники хватает, людей хватает. Уже третий день качаем. Примерно дня 3-4, и осушим этот участок. Местные исполнительные органы также нам помогают. Прибывают дополнительные силы из районов: Айыртауский район прибыл, Шал акына район, с техникой, с людьми, — рассказал старший инженер специализированной пожарной части № 1 г. Петропавловска Руслан Ибраев.

    акимат Северо-Казахстанской области
    Фото: акимат Северо-Казахстанской области

    Местным спасателям активно помогают военнослужащие из Жетысуской области.

    — Прибыло 305 военнослужащих, 15 единиц спецтехники. Мы помогаем разбирать завалы, вещи. Военнослужащих направляют в пострадавшие районы. Все ребята охотно помогают. Мы не можем бездействовать, — рассказал старший лейтенант в/ч 40398, Жетысуская область Уалихан Аманкул.

    Теги:
    ДЧС МЧС Наводнение Минобороны РК Паводки в Казахстане Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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