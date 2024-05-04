Активная откачка талых вод проводится в селе Тепличном и микрорайоне Подгора СКО

В селе Тепличном спасатели со 2 мая приступили к активной откачке талых вод. К этой работе подключились 11 человек личного состава и 4 единицы техники специализированной пожарной части № 2 из Карагандинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Северо-Казахстанской области.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

— В результате работ, начавшихся вчера в 15:00, было откачано около 15 тысяч кубометров воды. Сейчас мобилизуется дополнительная техника, — рассказал заместитель начальника специализированной пожарной части № 2 Карагандинской области Алданыш Рахтаев.

Всего в Тепличном работает 8 мощных мотопомп, трудятся 20 человек.

— Производим откачку с образовавшихся островов. Мелкие мотопомпы откачивают воду из частных домов, территорий, где большой техникой трудно работать, — рассказал начальник ОЧС Кызылжарского района Азимхан Мергасимов.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

В микрорайоне Подгора к откачке воды привлекли 10 человек личного состава ДЧС СКО и 7 переносных мотопомп. По данным на 17:00, было откачано порядка 3 тысяч кубов воды.

— Сейчас проводим откачку около церкви. Вода не уходит. Помогаем ей отойти. Демиденко отрабатываем, Коминтерна, сейчас люди стоят на Павлова. Техники хватает, людей хватает. Уже третий день качаем. Примерно дня 3-4, и осушим этот участок. Местные исполнительные органы также нам помогают. Прибывают дополнительные силы из районов: Айыртауский район прибыл, Шал акына район, с техникой, с людьми, — рассказал старший инженер специализированной пожарной части № 1 г. Петропавловска Руслан Ибраев.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

Местным спасателям активно помогают военнослужащие из Жетысуской области.