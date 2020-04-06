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Откачивают талые воды и очищают русла рек спасатели СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
6 Апреля 2020, 12:34
Откачивают талые воды и очищают русла рек спасатели СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В районах Северо-Казахстанской области, подверженных паводку, спасатели проводят комплекс мероприятий по защите населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, сводный отряд ведомства, направленный заранее в эти районы, очищает русла малых рек и водопропускных труб, проводит мониторинг подъёма уровня воды, откачку талых вод.

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4 апреля сводный отряд из 8 пожарных-спасателей трех пожарных частей Петропавловска и 2 единиц техники – самосвал и автомобиль повышенной проходимости для перевозки людей - отправили в район Шал акына.

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«Предназначение подразделения — оказание необходимой помощи населению
при неблагоприятной обстановке, которая может сложиться при прохождении
паводка, проведение комплекса мер, способствующих безаварийному его
прохождению», - отметил заместитель начальника департамента ЧС Игорь Жуков.

В пресс-службе подчеркнули, что на территории области подтоплений жилых домов и населенных пунктов не зарегистрировано. Обстановка находится на постоянном контроле.


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Северо-Казахстанская область   Безопасность   Паводок   МВД РК  
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