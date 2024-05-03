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    16:23, 03 Май 2024 | GMT +6

    Откачано более 14 млн м3 воды из подтопленных территорий Казахстана

    Противопаводковые работы продолжаются в трех районах Акмолинской области
    Фото: МЧС РК

    В г. Атырау и Курмангазинском районе Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык и берегоукрепительные работы, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    За сутки в г. Кульсары откачано 150 тысяч куб метров воды. Ведутся работы по откачке оставшихся подтопленных 216 домов.

    В поселке Зубовск района Алтай Восточно-Казахстанской области отведена и откачана воды из 18 дворовых территории. Продолжаются берегоукрепительные работы, откачка воды с подтопленных территорий и мониторинг за уровнем реки.

    В г. Петропавлск и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области продолжаются противопаводковые работы. За сутки отведена и откачана вода из 356 подтопленных домов с помощью передвижных насосных станции и мотопомп, всего откачана более 27 тысяч куб. метров.

    По республике отведена и откачана вода из 8 189 жилых домов и 2 988 дворовых территорий. Откачано более 14 млн м3 талой воды, проведена укладка более 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

    Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 14 тысяч человек и 1 523 единиц техники, 244 водооткачивающих средств и 79 плавательных средств, 4 воздушных судов.

    В регионы авиа, железнодорожным и автотранспортом доставлено порядка 7 тысяч тонн гуманитарной помощи.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Кульсары Северо-Казахстанская область Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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