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    16:42, 07 Май 2024 | GMT +6

    Из 9660 подтопленных домов в регионах РК откачали воду

    паводки, Кульсары
    Фото: ДЧС Атырауской области

    В Атырауской области продолжаются мониторинг уровня реки Жайык, работы по откачке воды из подтопленных домов в круглосуточном режиме. Об этом сообщил представитель МЧС РК Аскар Шарип, передает корреспондент агентства Kazinform.

    – В Атырау и Курмангазинском районе проведены работы по возведению дамбы протяженностью 345 км. В Северо-Казахстанской области ведутся мониторинг уровня воды реки Есиль, откачка воды из подтопленных территорий, дезинфекционные работы в городе Петропавловске и Кызылжарском районе, – сказал Аскар Шарип.

    По его словам, спасатели помогают жителям села Прибрежное Кызылжарского района доставкой продуктов питания и подвозом на вахтовке. Прибывшие силы и средства из ДЧС Костанайской области приступили к противопаводковым работам в микрорайоне Подгора в городе Петропавловске.

    Представитель МЧС РК добавил, что по республике отведена и откачана вода из 9 660 жилых домов и 3 213 дворовых территорий. Откачано 16,4 млн куб метров талой воды. Вернулись в свои дома 50 670 человек. 5 436 человек остаются в пунктах временного размещения.

    В противопаводковых работах задействованы 11 467 человек и 1 291 единица техники, 328 водооткачивающих средств и 69 плавательных средств, шесть воздушных судов.

    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Вода Режим ЧС Эвакуация Паводки в Казахстане Паводки
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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