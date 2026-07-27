От имени Президента Олжас Бектенов поздравил Токтара Аубакирова с 80-летием

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов от имени Главы государства поздравил с 80-летием первого казахского космонавта, Халық қаһарманы, генерал-майора авиации Токтара Аубакирова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Вы пользуетесь глубоким уважением нашего народа как прославленный космонавт, выдающийся общественный деятель и истинный патриот. Ваш жизненный путь отмечен многими яркими достижениями. Ваша многолетняя служба в качестве летчика-испытателя военных самолетов — истинный пример мужества и бесстрашия. Вы стали первым казахом, покорившим космос. Неоценим Ваш вклад в повышение авторитета нашей страны на мировой арене, укрепление международного сотрудничества, а также развитие национальной аэрокосмической и оборонной промышленности. На посту депутата Мажилиса Парламента Вы направили свои глубокие знания и жизненный опыт на совершенствование отечественного законодательства. Пусть Ваш неустанный труд и впредь приносит заслуженное признание и всенародное уважение. Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, а Вашей семье — мира и благополучия, — говорится в поздравительном письме Президента Касым-Жомарта Токаева.

Фото: Правительство РК

Премьер-министр отметил, что 1 июля вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, которая закрепляет концепцию построения Справедливого государства и определяет ориентиры дальнейшего развития страны.

— Вы неизменно поддерживаете курс Президента и вносите весомый вклад в формирование нового качества нации, определенного новой Конституцией. Ваше особое место как преданного сына народа и истинного героя страны особенно важно в воспитании у молодежи таких качеств, как патриотизм, справедливость, уважение к закону и порядку, мужество и трудолюбие, — подчеркнул Олжас Бектенов.

В торжественном мероприятии приняли участие представители аэрокосмической отрасли, Вооруженных Сил и Совета генералов, а также отечественные и зарубежные летчики-космонавты, летчики-испытатели, инженеры и конструкторы.

Фото: Правительство РК

Фото: Правительство РК

Фото: Правительство РК

Обращаясь к участникам мероприятия руководитель Правительства отметил значимый вклад космической отрасли в технологическое развитие Казахстана. В стране действуют национальные спутниковые системы связи и дистанционного зондирования Земли, совершенствуется обработка данных для нужд сельского хозяйства, экологии и других сфер, расширяются возможности обработки данных и доступа к интернету в отдаленных населенных пунктах. Отдельно отмечено значение успешного тестового запуска ракеты-носителя «Сункар» с космодрома Байконур, открывшего новый этап в развитии отечественной космической отрасли.

Фото: Правительство РК

Фото: Правительство РК

Сегодня, 27 июля, исполнилось 80 лет первому казахстанскому космонавту, Герою Советского Союза, Халық қаһарманы, выдающемуся государственному и общественному деятелю генерал-майору авиации Токтару Аубакирову.

Ранее Токтар Аубакиров высказался о будущем Казахстана в покорении космоса.

О том, каково было быть первым казахстанцем в космосе и как проходил исторический полет Токтара Аубакирова, читайте в материале.