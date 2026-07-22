«От хроники к будущему»: кинолекторий ТРК Президента собрал павлодарцев у большого экрана

На экране — истории о людях и событиях, заставивших зрителей прожить их, ощутить ритм современного Казахстана, силу единства и поддержку государства, которая превращает испытания в уверенность в завтрашнем дне. Масштабный просветительский проект ТРК Президента продолжился в Павлодаре, передает корреспондент Kazinform.

В эти дни местный кинотеатр собрал представителей общественности, молодежь, специалистов сферы медиа и горожан, которым интересна современная документалистика. Павлодарцам представили лучшие работы Центра документального кино — собственной продакшн-базы ТРК Президента.

В первый день зрители посмотрели картины «Travel Kazakhstan» и «Серт». Первая рассказывает о туристском потенциале нашей страны, уникальной красоте каждого региона, природном и культурном богатстве. Зрители словно совершили путешествие по Казахстану — от горных вершин до степей, от древних памятников до современных городов. Фильм позволил почувствовать живое дыхание страны и увидеть ее как пространство открытых маршрутов и новых открытий.

Фото: акимат Павлодарской области

У фильма «Серт» — другой контекст, он рассказывает о людях – единстве и самоотверженности казахстанцев во время разрушительного наводнения 2024 года и о масштабной работе, проведенной во исполнение поручений Главы государства.

— Представленные документальные проекты — это не просто хроника событий, а подлинное зеркало нашей истории и современности, позволяющее увидеть глубину процессов, происходящих в обществе. Они становятся площадкой для осмысления прошлого и настоящего, формируют чувство сопричастности и ответственности за будущее страны, — отметила заместитель акима Павлодарской области Айгуль Маликова

Фото: акимат Павлодарской области

По ее словам, картина «Серт» обращается к таким понятиям, как патриотизм и гражданская ответственность перед страной, рассказывает о том, что сила Казахстана — в единстве народа и внимании государства к судьбам своих граждан.

Особенность фильма — в его честной интонации: он построен исключительно на историях и интервью героев, без закадрового комментария. О восстановленных регионах, оказанной помощи и внимании государства рассказывают сами люди, почувствовавшие эту заботу. Именно их голоса превращают фильм в живое свидетельство того, что слово Президента обретает реальное воплощение в судьбах казахстанцев.

— В документальном кино на первом месте всегда стоят достоверность и точность фактов. Но подлинное мастерство проявляется, когда экранная хроника вызывает у зрителя искренние эмоции — сочувствие, сопереживание, чувство сопричастности. Именно это удалось творческой группе: каждая сюжетная линия несла в себе огромный труд и историческую значимость, — сказал член областного общественного совета Еркегали Жангазы.

Павлодарцам эта тема близка. В 2024 году здесь затопило несколько сел, в том числе тяжелая ситуация сложилась в населенном пункте Жалаулы Актогайского района.

— По поручению Главы государства всего за три месяца для пяти семей, лишившихся домов, было возведено современное жилье. Люди получили полную компенсацию за утраченное имущество. Эти факты — не просто статистика, а доказательство того, что внимание и забота Президента и оперативные действия государства превращаются в реальную поддержку для людей, — отметил Еркегали Жангазы.

Фото: акимат Павлодарской области

На следующий день кинолекторий продолжится показами документальных фильмов «Человек с острова Кулалы»и «Қуатты серіктес», посвященного итогам государственного визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Японию в декабре 2025 года.

Павлодарские зрители высоко оценили идейное содержание и режиссерскую работу представленных фильмов. После показа состоялась творческая встреча со старшим редактором Центра документального кино и автором сценария Эльмирой Ишмухаметовой, а также режиссером центра Бактияром Канафиным. Участники смогли узнать больше о замысле и процессе съемок, услышать профессиональные комментарии и задать авторам вопросы, превратив обсуждение в живой диалог о роли документалистики в современном обществе.

Фото: акимат Павлодарской области

— В рамках просветительского проекта, приуроченного к 30-летию ТРК Президента, кинолекторий планируется провести в 20 городах Казахстана, и Павлодар стал двенадцатым в этом списке. Цель этого проекта — формирование особой доверительной атмосферы, ведь наши фильмы рассказывают о самых ярких и значимых событиях, происходящих в Казахстане. Но не менее важно то, что через экран жители одних регионов могут увидеть жизнь других, почувствовать их ритм, лучше понять друг друга. Так документалистика становится своеобразным мостом: она соединяет разные уголки страны, формирует единое культурное пространство и укрепляет чувство общности. — сказала старший редактор Центра документального кино ТРК Президента Эльмира Ишмухаметова.

Напомним, республиканский кинолекторий «От хроники к будущему» ранее прошел в городах Астана, Кызылорда, Туркестан, Шымкент, Тараз, Актау, Атырау, Уральск, Актобе и Усть-Каменогорск. Кинолекторий завершит свою работу 25 сентября в городе Алматы.