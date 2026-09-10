От HR до ИИ: как «Казахтелеком» меняет подход к людям и технологиям

В условиях стремительного развития технологий роль HR в крупных компаниях выходит далеко за рамки кадрового администрирования. Сегодня перед HR-подразделениями стоят задачи по развитию компетенций, подготовке будущих руководителей, удержанию специалистов и внедрению новых цифровых инструментов. Как эти подходы реализуются в АО «Казахтелеком», рассказал главный административный директор компании Ержан Мейрамов, передает корреспондент агентства Kazinform.

От кадровой функции — к стратегическому партнерству

Цифровая трансформация меняет не только продукты и бизнес-процессы, но и сам подход к работе с людьми. В технологической компании HR становится частью долгосрочного планирования.

Фото: АО «Казахтелеком»

— Роль HR перестаёт быть административной — она становится стратегической. Раньше отдел кадров закрывал вакансии и вёл документооборот, сегодня HR участвует в формировании бизнес-стратегии: какие компетенции нужны компании через два-три года, как удержать людей в условиях дефицита технических специалистов, как выстроить систему роста внутри компании, а не искать готовых людей на рынке, — рассказал Ержан Мейрамов.

Одним из инструментов такой трансформации становится ИИ. В «Казахтелекоме» сегодня используются два ИИ-агента, призванные автоматизировать рутинные процессы и освободить специалистов для более сложных задач.

— Первый — HR-Ассистент, который в реальном времени поднимает данные из корпоративных систем: статус заявления сотрудника, штатную структуру на нужную дату, баланс отпусков, историю обучения и выплат, даже запускает заявку на командировку или отпуск. Второй — HR-Рекрутер: он берёт на себя первичный скрининг откликов через QSamruk, проводит интервью с кандидатом в WhatsApp и передаёт рекрутеру готовый структурированный отчёт, — отметил спикер.

По словам Ержана Мейрамова, при этом автоматизация не означает отказ от человеческого участия. Решения, связанные с наймом, конфликтами, этикой и развитием лидеров, по-прежнему требуют понимания контекста, эмоции и культуры команды.

— ИИ хорошо анализирует, но не чувствует атмосферу в коллективе, — подчеркнул Е. Мейрамов.

Фото: «Казахтелеком»

Инвестиции в компетенции

Технологические изменения одновременно повышают требования к самим сотрудникам.

— Растёт ценность навыков, которые сложно автоматизировать: критическое мышление, умение работать с новыми инструментами, коммуникация. Технические навыки важны, но умение адаптироваться и быстро переучиваться становится не менее значимым, — сказал Ержан Мейрамов.

Поэтому обучение в компании, как он отметил, рассматривается как постоянная часть профессионального развития, а не как формальный набор обязательных курсов. Сотрудникам доступны программы от цифровых навыков до развития управленческих компетенций, при этом образовательные траектории стараются связывать с конкретной ролью и потенциалом специалиста.

Лидеры, которых взращивают

Еще один инструмент развития лидеров — программа KT Top-100, которая объединяет 100 руководителей, влияющих на работу крупных команд: директоров филиалов, начальников подразделений и лидеров массовых функций. В компании делают ставку не на формальные совещания, а на практический обмен опытом: участники обсуждают реальные бизнес-кейсы, в том числе связанные с применением ИИ, участвуют в стратегических сессиях и деловых симуляциях. Первая встреча с топ-менеджерами уже состоялась, сейчас компания готовится к следующей сессии ТОП-100.

Фото: АО «Казахтелеком»

От телеком-оператора — к AI-инфраструктуре

Развитие компетенций внутри компании идет параллельно с трансформацией самого бизнеса. Один из ключевых проектов в этом направлении — «Долина ЦОДов».

— Для «Казахтелекома» «Долина ЦОДов» — это один из ключевых проектов. Он открывает для компании новые направления бизнеса: вычислительные мощности, облачные сервисы, GPU-кластеры и возможности для иностранных инвесторов, — подчеркнул спикер.

Размещение вычислительных мощностей внутри страны снижает зависимость от зарубежной инфраструктуры, расширяет возможности локальной обработки и хранения данных и укрепляет технологический суверенитет.

Технологии и корпоративная культура

В «Казахтелекоме» корпоративную культуру развивают не только через профессиональное обучение и кадровые программы, но и через спортивные инициативы. Так, в 2026 году сотрудники приняли участие в Спартакиаде Samruk-Kazyna, завоевав призовые места и медали, и с каждым годом мотивация участвовать в подобных мероприятиях расет.

— Спортивные события дают повод узнать друг друга не по должности, а по-человечески, — подчеркивает спикер.

В перспективе ближайших пяти лет «Казахтелеком» связывает развитие компании ключевыми направлениями — укреплением человеческого капитала и развитием технологической инфраструктуры.