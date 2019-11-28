«Отходы в энергию» – проект Министерства экологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют сжигать твердые бытовые отходы. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мырзагалиев на Правительственном часе в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством начата разработка механизма «Waste to Energy», или «Отходы в энергию», который подразумевает сжигание отходов с выработкой электроэнергии с дальнейшей передачей в электрические сети по аналогии с ВИЭ. Данный проект позволит в разы сократить объемы захоронения отходов на полигонах, а также привлечь инвестиции в данное направление», – сказал М.Мырзагалиев.

Министр сообщил, что, в рамках поручения Главы государства рассматривается возможность строительства 6 пилотных мусоросжигательных комплексов. Внедрение механизма «Waste to Energy» позволит привлечь в мусоросжигательную отрасль не менее 500 миллионов долларов. Планируется довести долю термической утилизации от общего объема до 30% до 2025 года, что соответствует средней доле, в странах Европейского Союза. Есть также перечень потенциальных инвесторов, готовых развивать сектор переработки отходов в Казахстан.

По словам М.Мырзагалиева, указанные меры позволят сократить расходы бюджета на ликвидацию стихийных свалок, строительство полигонов, а также снизить отрицательное воздействие на экологию, здоровье человека, флору и фауну.