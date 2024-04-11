Отгрузку нефти возобновили на морском терминале КТК

На объектах морского терминала КТК возобновлена отгрузка нефти, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу нефтетранспортной компании.

Как сообщалось ранее, Каспийский трубопроводный консорциум с 9 апреля в ходе плановой остановки проводил работы по техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз-Новороссийск. Основные работы окончены.

В 2023 году КТК транспортировал более 63 млн тонн нефти, в 2024 году планирует прокачать более 70 млн тонн нефти.

Трубопроводная система КТК — один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз — Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.