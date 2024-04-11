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    17:06, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Отгрузку нефти возобновили на морском терминале КТК

    ктк
    Фото: пресс-служба КТК

    На объектах морского терминала КТК возобновлена отгрузка нефти, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу нефтетранспортной компании.

    Как сообщалось ранее, Каспийский трубопроводный консорциум с 9 апреля в ходе плановой остановки проводил работы по техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз-Новороссийск. Основные работы окончены. 

    В 2023 году КТК транспортировал более 63 млн тонн нефти, в 2024 году планирует прокачать более 70 млн тонн нефти.

    Трубопроводная система КТК — один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз — Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.

     

    Теги:
    Нефть/газ Минэнерго РК Энергетика Нефть Экономика
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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