Отгружена первая партия казахстанской вакцины QazVac против COVID-19

КОРДАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов принял участие в отгрузке первой партии казахстанской вакцины QazVac (QazCovid-in), произведенной на базе НИИ Проблем биологической безопасности и ознакомился с ходом строительства биофармацевтического завода в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

«Создание казахстанской вакцины позволило нашей стране войти в пятерку стран мира, разработавших собственные вакцины против коронавирусной инфекции. Это не только вопрос здоровья населения, это также свидетельство потенциала отечественной науки и применения на практике современных технологий в биофармацевтике, престиж государства», - отметил Ералы Тугжанов.

В октябре прошлого года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по разработке отечественной вакцины.

Вице-премьер отметил, что все поручения Главы государства по выпуску казахстанской вакцины находится на особом контроле Правительства, и сегодняшний выпуск первой партий вакцины свидетельствует о его исполнения на практике.

Первые 50 тысяч доз вакцины «QazVac» будут распределены в хабы «СК-Фармация» и далее будут доставлены на склады управлений здравоохранения всех регионов страны. 26 апреля текущего года начнется вакцинация населения вакциной QazVac. В мае месяце планируется выпуск очередной партии в объеме 50 тысячи доз. Далее, производство вакцины будет поэтапно увеличено до 500-600 тысяч доз в месяц.

Отечественная вакцина включена в реестр Всемирной организации здравоохранения. Доказана ее полная безопасность, вакцина формирует стойкий иммунитет против коронавирусной инфекции. Преимущество инактивированной вакцины в том, что она не вызывает вакциноассоциированных заболеваний. Кроме того, методы доставки вакцины QazVac не требуют сложных холодильных установок, транспортируются в холодильнике при температуре плюс 2-8 градусов.

Также в рамках рабочей поездки Е. Тугжанов ознакомился с ходом строительства биофармацевтического завода на базе Научно-исследовательского института. В настоящее время завершены строительно-монтажные и отделочные работы. Начаты работы по монтажу, пуско-наладке и запуску оборудования с подключением к инженерным сетям.

В марте текущего года получено положительное заключение (DQ) исследования на соответствие стандартам GMP. Следующий шаг – проведение валидации и получение самого сертификата международного стандарта GMP. Для этих целей привлечена турецкая компания «Атабай».

По итогам посещения объекта вице-премьер дал положительную оценку и отметил, что в соответствии с поручением Главы Государства, строительство завода по производству отечественной вакцины выполнена в указанные сроки.

Отметим, что после запуска Биофармацевтического завода в текущем году, производство вакцины QazVac будет продолжено на его базе.



