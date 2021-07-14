Отговорили от суицида мужчину полицейские в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Полицейские Караганды отговорили мужчину от суицида, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

12 июля в 13:20 часов в Центр оперативного управления УП города Караганды поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного дома по улице Мустафина ходит мужчина с ножом. Информация была передана наряду полка патрульной полиции, находившегося вблизи места происшествия. Факт подтвердился – прибыв по указанному адресу, полицейские увидели 33-летнего мужчину, который держал в руках нож.

Патрульные вступили с ним в переговоры. Мужчина пояснил, что хочет покончить с собой. Полицейские стали убеждать его не делать этого. В ходе беседы мужчина передумал совершать суицид. На место была вызвана следственно-оперативная группа УП города Караганды. Нож изъят.

