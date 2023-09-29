Отец изнасиловал родную дочь в СКО

В Северо-Казахстанской области расследовали уголовное дело по факту педофилии. В районе М. Жумабаева отец в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал родную дочь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О вопиющем случае на брифинге рассказал начальник департамента полиции Айдын Кабдулдинов.

- Есть один факт в районе М. Жумабаева. Гражданин Узбекистана совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело завершили, направили в суд, - проинформировал А.Кабдулдинов.

Всего по области на учете состоят 43 педофила, 34 из которых находятся в местах лишения свободы. За остальными ведут строгое наблюдение. Их сразу берут на контроль после освобождения, еженедельно проверяют по адресам, контролируют поведение, трудоустройство.