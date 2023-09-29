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    11:55, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Отец изнасиловал родную дочь в СКО

    Педофил
    Фото: Мухтор Холдорбеков / МИА «Казинформ».

    В Северо-Казахстанской области расследовали уголовное дело по факту педофилии. В районе М. Жумабаева отец в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал родную дочь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О вопиющем случае на брифинге рассказал начальник департамента полиции Айдын Кабдулдинов.

    - Есть один факт в районе М. Жумабаева. Гражданин Узбекистана совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело завершили, направили в суд, - проинформировал А.Кабдулдинов.

    Всего по области на учете состоят 43 педофила, 34 из которых находятся в местах лишения свободы. За остальными ведут строгое наблюдение. Их сразу берут на контроль после освобождения, еженедельно проверяют по адресам, контролируют поведение, трудоустройство.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Педофилия Борьба с преступностью Криминал Происшествия
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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