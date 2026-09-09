Отель Кайрата Сатыбалды Hilton в Алматы пустят с молотка за миллиарды теңге

В Алматы выставили на торги 11-этажный гостиничный комплекс Double Tree by Hilton Almaty, ранее переданный государству Кайратом Сатыбалды в рамках процесса по возврату незаконно приобретенных активов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Департамент государственного имущества и приватизации оценил стартовую стоимость лота в 12,7 миллиарда теңге. Желающим принять участие в аукционе необходимо внести гарантийный взнос в размере 1,9 миллиарда теңге.

Аукцион начнется 25 сентября 2026 года в 10:00 и пройдет в формате торгов на повышение цены. Здание отеля Hilton общей площадью 16 196 м² расположено на улице Досмухамедова недалеко от Центрального стадиона. Комплекс включает 112 номеров, ресторан, бассейн, spa-центр, хаммам, тренажерный зал и просторный банкетный зал.

В стоимость лота не входят мебель, движимое имущество, права на название, товарные знаки и договор франчайзинга. Кроме того, на земельный участок наложен сервитут «Су желісі» от управления энергетики и коммунального хозяйства города.

Напомним, что бизнес-структуры, связанные с Кайратом Сатыбалды, выкупили отель в 2021 году, а летом 2023 года объект перешел в госсобственность.

В рамках соглашения о признании вины бизнесмен вернул стране активы на общую сумму 732,8 миллиарда теңге. В августе 2024 года реальное тюремное заключение Сатыбалды было заменено судом на ограничение свободы.