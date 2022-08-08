8 Августа 2022 16:58

Отель Hilton Astana затопило из-за обильных дождей: гостей своевременно эвакуировали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отель Hilton Astana затопило из-за обильных дождей. На данный момент протечка у парадного входа остановлена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«08 августа в 12:40 часов по причине аномальных атмосферных осадков и высокой нагрузки на городскую насосную систему подтоплен ряд объектов, находящихся в районе EXPO, в том числе Hilton Astana. Была проведена своевременная эвакуация гостей. На данный момент протечка у парадного входа остановлена. Отель работает в штатном режиме, опасности для посетителей нет», - прокомментировали в Hilton Astana.

Руководство отеля также сообщило о том, что в причинах произошедшего будут разбираться специалисты.

В социальных сетях сегодня распространилось видео, на котором заметно, как затопило отель Hilton Astana и Astana IT University.

В пресс-службе Astana IT University пообещали предоставить официальный комментарий чуть позже.









Скрин из видео