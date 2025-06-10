От экскурсии — к призванию: студенты посетили Астанинский электротехнический завод

Мероприятие под названием «Путь к профессии: от колледжа к производству» — часть системной работы по выстраиванию практических мостов между учебными заведениями и реальными предприятиями. Но в этот день оно перестало быть просто еще одним пунктом в календаре профориентации. Оно стало живым диалогом между теми, кто только делает выбор, и теми, кто уже идет по пути инженерного дела, сборки, анализа, внедрения и развития.

После краткой регистрации и инструктажа по технике безопасности ребят встречают в актовом зале. Здесь нет привычной сцены и заученных фраз. Представители колледжа и завода говорят с будущими специалистами как с равными, с теми, чья энергия, интерес и взгляд со стороны — уже сегодня важны для промышленности. Звучат слова о дефиците кадров, о растущем спросе на «золотые руки» и «светлые головы».

Экскурсия по цехам — словно переход в новый мир. Здесь — стальные каркасы и плавные движения мостовых кранов. Там — гул резки, искры сварки, строгие лица мастеров. Студенты всматриваются, делают заметки, задают вопросы. В глазах — неподдельный интерес. Один из парней тихо говорит другу: «Вот бы тут работать. Серьезно». И становится ясно: цель достигнута.

Фото: Жамиля Бейсембайқызы

Особую динамику придаёт мастер-класс. Один из ведущих инженеров, человек с десятилетним опытом, проводит интерактивную лекцию прямо среди станков, на фоне действующего производства. Он показывает, как изменились подходы: сегодня специалист — не просто исполнитель, а универсальный игрок, знающий автоматизацию, цифровые системы, механику и логику. С помощью мультимедийной панели инженер демонстрирует, как работает система управления процессами, — и студенты не только слушают, но и активно участвуют, предлагают решения, уточняют формулы, спорят.

Но, пожалуй, самая искренняя часть программы — встреча с бывшими студентами колледжа, которые теперь работают на заводе. Они рассказывают без пафоса — про первую стажировку, волнение перед экзаменами, страх перед ответственностью. И — про радость, когда их проект пошёл в серию, когда начальник впервые похвалил за находчивость. Это разговор на равных. Честный, живой, нужный.

В завершение студенты делятся впечатлениями, кто-то благодарит, кто-то просит контакты для подачи заявлений на практику. В воздухе — неформальная атмосфера, но она не мешает серьезным намерениям.

Общее фото — не просто финал, а символ: здесь и сейчас ребята делают шаг навстречу себе завтрашним. Кто-то уже уверенно держит каску, словно примеряя профессию. Кто-то, наоборот, чуть в тени, с тихим восторгом, с надеждой. Но главное — каждый уходит с чувством, что за воротами завода начинается не просто смена, а будущее. Их будущее.