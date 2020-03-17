Отечественный бизнес будет пользоваться льготными мерами поддержки – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При чрезвычайном положении отечественный бизнес будет пользоваться льготными мерами поддержки. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительством будут приняты антикризисные меры поддержки предприятий малого и среднего, крупного бизнеса. Эти меры направлены на сохранение текущей занятости и создание новых рабочих мест через стимулирование деловой активности предпринимателей и граждан. Для реализации Дорожной карты занятости будут выделены необходимые средства, предусматривающие ремонт инфраструктурных и социальных объектов, дорог местного значения с привлечением к данной работе наших граждан», - сказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства.

Глава Кабмина вместе с тем подчеркнул, что в целях дальнейшего наращивания объема отечественной продукции и снижения импортозависимости в национальной экономике будут приняты дополнительные меры по поддержке казахстанских производителей.

«Для наполнения внутреннего рынка и стимулирования производства будет значительно увеличен объем кредитования национальной экономики. При чрезвычайном положении не будут учтены штрафы кредиторам, и необходимо создать все условия для предпринимателей. Отечественный бизнес будет пользоваться льготными мерами поддержки на унифицированных условиях без дополнительной финансовой нагрузки», - сказал А. Мамин.

Также он напомнил, что в стране будет внедрен новый механизм кредитования в сфере АПК, направленный на повышение доступности финансовых средств для аграриев.

Премьер-Министр дал поручения ведомствам и акиматам в целях реализации пакета антикризисных мер.

«В целом, озвученные сегодня предложения и новые форматы поддержки предпринимателей мы поддерживаем и начинаем их незамедлительную реализацию. Министерству национальной экономики, труда и социальной защиты населения и сельского хозяйства в трехдневный срок в упрощенном порядке внести проекты постановления по внесению соответствующих изменений в отраслевые государственные программы. Акимам поручаю провести предметную работу с крупными предприятиями по сохранению рабочих мест. В целом, новые меры по поддержке предпринимательства и отечественного производства создадут более 200 тыс. новых рабочих мест», - заключил Аскар Мамин.