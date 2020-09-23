Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Отечественным производителям трудно конкурировать с узбекскими - Азат  Перуашев

Автор:  
Акбота Кузекбай
23 Сентября 2020, 15:47
Отечественным производителям трудно конкурировать с узбекскими - Азат  Перуашев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Активная и экономически понятная фискальная политика Узбекистана наносит ущерб национальным экономическим интересам нашей страны. Об этом в своем депзапросе заявил депутат Мажилиса Азат Перуашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Развитие экспорта является одним из важнейших направлений государственной экономической политики и фактическим отражением реальной конкурентоспособности отечественных производителей. Однако на развитие экспорта влияет не только старание предпринимателей, но и ограничительные меры потенциальных стран-экспортеров в отношении казахстанских товаров. Так, одним из главных торговых партнеров Казахстана по СНГ является наш ближайший сосед - Республика Узбекистан, объемы товарооборота с которой по итогам прошлого года превысили 2,7 млрд долларов. Однако эти показатели могли бы быть горазде выше, а структура экспорта гораздо более сложной и доходной», - сказал Азат Перуашев в своем депутатском запросе, адресованном Премьер-Министру РК.

Депутат напомнил, что в 1997 году было заключено соглашение о свободной торговле между нашими странами, согласно которому стороны предоставляют друг другу режим свободной торговли, не применяя таможенные пошлины, налоги и сборы. Кроме того, протоколом от 31 мая 2013 года Узбекистан присоединился к Договору о зоне свободной торговли, согласно которому страны-участницы договора Узбекистан принимают обязательства не применять таможенные пошлины в отношении импорта товаров, происходящих с таможенной территории сторон.

«Тем не менее, сегодня узбекской стороной по 96 товарным позициями из Казахстана установлены акцизные налоги от 5 до 50% от таможенной стоимости. При этом узбекская сторона целенаправленно ограничивает ввоз казахстанской переработанной продукции, поощряя экспорт сырьевых товаров, прежде всего, сельскохозяйственных - пшеницы, масличных, мяса, шкур животных и так далее. В дальнейшем это сырье проходит переработку, оставляя добавленную стоимость, рабочие места и более высокую прибыль в Узбекистане, а часть произведенной из казахстанского сырья-продукции, экспортируется дальше, в том числе на рынок самого Казахстана», - сказал мажилисмен.

Как отметил А. Перуашев, в Казахстане никаких акцизов и налогов на товары из Узбекистана не установлено.

«При таких обстоятельствах отечественным производителям очень трудно конкурировать с узбекскими производителями не только на рынке Узбекистана, но и на своем собственном. Активная и экономически понятная фискальная политика Узбекистана наносит ущерб национальным экономическим интересам нашей страны. Де-юре - Казахстан и Узбекистан должны предоставлять друг другу режим свободной торговли, то есть равные условия для экспорта и импорта товаров, де-факто - казахстанские предприниматели теряют значительную часть потенциальной прибыли, будучи вынужденными продавать не готовую продукцию, а не обработанное сырье», - подчеркнул он.

«При этом, отечественные госорганы занимают пассивную позицию и не пытаются выстраивать с узбекскими партнерами паритетное отношение или хотя бы настаивать на выполнение указанных соглашений. Эта ситуация оказывает негативное влияние и на потере бюджета за счет низкой доходности продажи сырья, и на сохранение сырьевой направленности и низкую технологическую сложность казахстанской экономики. Мы понимаем, что узбекские чиновники заботятся о своем государстве, но мы не понимаем, почему наши госорганы не заботятся о своих национальных интересах или в наших министерствах собрались только теоретики, способные рисовать презентации, но не имеющие смелость и духа, чтобы поднимать и решать с соседями практические вопросы», - заключил Азат Перуашев.


Мажилис   Узбекистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку