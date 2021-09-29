Отечественные IT-решения были представлены Тюркскому совету на Smart City Nur-Sultan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоялся Межрегиональный форум «Smart Сity Nur-Sultan» с участием представителей Тюркского совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

На форуме обсудили возможности взаимовыгодного сотрудничества и обмена опытом по цифровой трансформации, внедрению новейших технологий и развитию инноваций между акиматом г. Нур-Султан и делегацией государств-членов совета. Мероприятие прошло с соблюдением строгих санитарных норм.

Также представители совета в рамках визита ознакомились с действующими достижениями и планируемыми направлениями развития цифровых технологий в разных сферах жизни столицы. Делегации были продемонстрированы цифровые проекты I-komek, I-Qala, CTS.

«Вопросы цифровизации задействованы во всех проектах городского развития, любая сфера будь это туризм, строительство или транспорт, везде есть место информационным технологиям. Сейчас информационная готовность горожан и бизнеса на уровень выше, чем было прежде и каждый имеет доступ к различным цифровым государственным услугам и может взаимодействовать с акиматом в онлайн режиме при помощи мобильного приложения, чат ботов и специальных служб, осуществляющих мониторинг текущей ситуации в столице», - сказала руководитель ГУ «Управление цифровизации и государственных услуг г. Нур-Султана» Ботагоз Касабек.

В целях продвижения местных IT-решений на зарубежные рынки на межрегиональном форуме были презентованы комплексные продукты АО «Казахтелеком» для построения «Smart City». В частности, главный директор по инновациям крупнейшего телеком-оператора Нурлан Мейрманов продемонстрировал уже проверенные и работающие технологии, которые позволяют сделать любой город «умным» и охватывают все важные сферы жизнедеятельности города, такие как безопасность, здравоохранение, ЖКХ, образование, транспорт и т.д.

Напомним, АО «Казахтелеком» уже реализовал проект «умного города» в Акколе, Акмолинской области. Он первым в Казахстане приобрел статус Smart City. Внедрение технологий smart позволяет оптимизировать работу муниципальных служб и повысить уровень жизни населения, в частности, коммунальным службам не надо будет обходить квартиры для сбора показаний, данные будут автоматически отправляться. Жители смогут подключить подъездное видеонаблюдение и иметь доступ к видеокамерам собственного подъезда в режиме онлайн. Аналогичный проект «Умного города» реализуется на западе страны – в городе Жанаозене.

Также на форуме были представлены проекты по обеспечению безопасности дорожного движения «Интеллектуальная транспортная система», образовательный проект Roqed Science, стартап-проект по контролю доступа и учёту посещений для школ и университетов Clockster, проект по внедрению транспортной аналитики и системы Intelligent Transportation System на базе платформы TargetEYE. На мероприятии участникам был представлен Геоинформационный центр города Нур-Султана.

«Геоинформационный центр города содержит классический цифровой генеральный план нашего города - 2D карту, в которую внесены все земельные участки города, объекты недвижимости, дорожные знаки и другие объекты. Таким образом, цифровой двойник города Нур-Султан является на сегодняшний день одним из самых передовых цифровых инструментов в первую очередь для преобразования бизнес процессов, строительства города, земельных участков, а также данная технология даст понимание жителям города, как будет развиваться столица», - сказал заместитель генерального директора ТОО «KazAeroSpace» Ахмет Ахметов.

Цифровой двойник позволяет проводить архитектурное планирование застройки местности. В режиме онлайн можно увидеть, как будет смотреться то или иное здание в общем архитектурном ансамбле столицы.

Напомним, Межрегиональный форум проводится акиматом города Нур-Султана совместно с генеральным партнером АО «Казахтелеком», АО «Astana Innovations» и International Data Corporation (IDC).

В эти дни в столице проходит визит представителей государств-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В рамках визита Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и акиматом г.Нур-Султан проводится ряд мероприятий по развитию сотрудничества с тюркоязычными странами в области цифровизации государственного сектора.

В состав совета входят такие страны, как Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Турция, Узбекистан и наблюдатель – Венгрия.