Отечественная вакцина QazVac безопасна и высокоэффективна - профессор
По его словам, две вакцины, которые сейчас используются, прошли все виды испытаний. Использование обеих было разрешено Всемирной организацией здравоохранения.
«В Казахстане практикуется российская вакцина «Спутник V». Считается, что она - одна из самых надежных вакцин в мире. Поэтому ее используют более 60 стран мира, в том числе и Казахстан. Также наша страна разработала отечественную вакцину «QazVac». Она также безопасна и высокоэффективна, эти два критерия строго соблюдаются. Препарат прошел все испытания. В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения разрешила ее (вакцину «QazVac» - прим. ред.) использовать», - сказал профессор.
«Сделать выбор между двумя вакцинами от коронавирусной инфекции - это на ваше усмотрение. Но мы должны поддерживать отечественный продукт», - добавил он по поводу вакцины «QazVac» .