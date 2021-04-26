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    15:15, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Отечественная вакцина QazVac безопасна и высокоэффективна - профессор

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Академик клинической и фундаментальной медицины РК, профессор кафедры эпидемиологии КазНМУ им. Асфендиярова, профессор Казахского медицинского университета непрерывного образования Сакен Амиреев в ходе онлайн-брифинга на площадке РСК Алматы высказал свое мнение относительно вакцины «QazVac», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, две вакцины, которые сейчас используются, прошли все виды испытаний. Использование обеих было разрешено Всемирной организацией здравоохранения.

    «В Казахстане практикуется российская вакцина «Спутник V». Считается, что она - одна из самых надежных вакцин в мире. Поэтому ее используют более 60 стран мира, в том числе и Казахстан. Также наша страна разработала отечественную вакцину «QazVac». Она также безопасна и высокоэффективна, эти два критерия строго соблюдаются. Препарат прошел все испытания. В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения разрешила ее (вакцину «QazVac» - прим. ред.) использовать», - сказал профессор.

    «Сделать выбор между двумя вакцинами от коронавирусной инфекции - это на ваше усмотрение. Но мы должны поддерживать отечественный продукт», - добавил он по поводу вакцины «QazVac» .


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Общество Алматы
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