Отец выставил свою двухдневную дочь на продажу в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ангорском районе Сурхандарьинской области мужчина пытался продать свою двухдневную дочь за 35 млн сумов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Podrobno.uz.



Правоохранителям об этом сообщил сосед преступника. По его словам, 54-летний мужчина, проживающий в Ангорском районе, собирается продать свою дочь, родившуюся 17 июля, за 35 миллионов сумов. Он четыре года состоит в гражданском браке с 29-летней женщиной.

Злоумышленник был задержан 19 июля примерно в 21:00. Его арестовали в собственном доме при получении 1,4 тыс долларов и 10 млн сумов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного, не достигшего восемнадцати лет». Ему грозит от восьми до двенадцати лет тюрьмы.

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