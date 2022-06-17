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Отец выпавшего с третьего этажа ребенка наказан в Экибастузе
17 Июня 2022 10:45

Отец выпавшего с третьего этажа ребенка наказан в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Проводится досудебное расследование в отношении 25-летнего отца пятилетнего ребенка, выпавшего из окна третьего этажа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего ребенка, повлекшее по неосторожности причинение малолетнему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью проводится досудебное расследование по статье 141 УК Республики Казахстан в отношении 25-летнего отца», – сообщил начальник управления полиции города Экибастуза Павлодарской области Каиржан Шакаргалиев.

По данным стражей порядка, 13 июня в 09:00 в дежурную часть управления полиции Экибастуза поступило телефонное сообщение от диспетчера скорой помощи «103», что «во дворе дома по улице Энергетиков возле третьего подъезда лежит ребенок».

«Малолетний ребенок в возрасте пяти лет, оставшись без присмотра взрослых, выпал с третьего этажа из открытого окна кухни. В результате падения ребенок, инвалид детства, получил различные телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы Экибастуза», - добавили в ведомстве.

В управлении здравоохранения сообщили, что ребенок находится в стабильном состоянии, без ухудшения, в отделении травматологии.

Автор:
Корреспондент

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