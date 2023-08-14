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    01:10, 14 Август 2023 | GMT +6

    Отец утонувшего в реке подростка скончался в Уральске

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Тело утонувшего в реке Урал 17-летнего подростка извлекли из воды. Ранее спасенный на реке мужчина, который оказался отцом утонувшего мальчика, скончался не приходя в сознание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

    13 августа в 16:47 на пульт спасателей поступило сообщение о том, что три человека тонут в реке Урал по улице Жагалау. Тонущими оказались 49-летний мужчина и двое подростков 12 и 17 лет. Спасателям удалось вытащить из воды взрослого и 12-летнего ребенка, а тело 17-летнего подростка обнаружили и извлекли из воды спустя четыре часа поисков. Погибшим оказался сын спасенного ранее мужчины.

    В ДЧС ЗКО позже сообщили, что 49-летний мужчина в момент спасения находился без сознания. Спасатели провели сердечно-легочную реанимацию и передали сотрудникам скорой помощи. Однако, к сожалению, не смотря на реанимационные мероприятия, мужчина не приходя в сознание скончался.

    Напомним, в воскресенье днем поступило сообщение о том, что три человека тонут на реке Урал по улице Жагалау. Спасатели Оперативно-спасательного отряда ДЧС в ходе проведения рейда возле места происшествия спасли подростка 2011 года рождения и мужчину 1974 года рождения.


    Теги:
    Западно-Казахстанская область Происшествия Происшествия, ЧС
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