Отец участницы Олимпиады Аяулым Амреновой: Она посвятила себя спорту

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На зимнюю Олимпиаду в Пекине отправились 9 спортсменов из Восточно-Казахстанской области. Среди них - могулистка Аяулым Амренова. Для 20-летней Аяулым очень важна поддержка родителей и близких. Родители возлагают на неё особую надежду. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» отец спортсменки Серик Амренов отметил, что всегда поддерживает свою дочь и желает ей добиться лучших результатов.

Аяулым Амренова примет участие в Олимпиаде по фристайлу- могулу. Она родилась 30 ноября в 2001 году в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области. Выпускница школы-интернат для одарённых детей.

Аяулым - мастер спорта международного класса по фристайлу, является золотым, бронзовым, серебряным призером этапа Кубка Европы 2017 года. В 2018 году участвовала в Олимпийских играх в Пхенчхане.

«В три года моя дочка научилась кататься на коньках. С тех пор непрерывно занимается спортом. С 4 лет она тренировалась у Сергея Аксенова, так у неё возрос интерес к фристайлу-могулу», - рассказал отец спортсменки.

Супруги воспитают двоих детей. Первенец - сын, Аяулым - младшая в семье. По словам родителей, спортсменка очень открытая, спокойная.

«У спортсменов не бывает свободного времени заниматься чем-либо. Наша дочь посвятила себя этому виду спорта. Однако учебу тоже не забросила. Школу окончила с отличием, является обладательницей знака «Алтын белгі». Нетерпеливым людям сложно добиться успехов в спорте. А наша дочь спокойная. Желаю только удачи и высоких результатов дочери на Олимпиаде. Ее родственники, близкие , весь народ оказывают поддержку. Мы очень благодарны всем», - отметил Серик Амренов.

Аким Зайсанского района Серик Зайнулдин также пожелал спортсменке удачи и победы на Олимпиаде.

«Фристайл - один из сложных видов спорта. Несмотря на это, благодаря усердию и профессиональному мастерству Аяулым достигает значительных успехов. Желаю ей удачи на Олимпиаде! Мы будем болеть за Аяулым и поддерживать!» - сказал аким.

Зимняя Олимпиада пройдёт по 9 видам спорта, в ней принимают участие спортсмены из 95 стран. Наши соотечественники выступят в 8 видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, фристайле(могул, акробатика), шорт-треке, конькобежном спорте, горнолыжным спорте, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье.