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Отец с сыном в Атырауской области незаконно выловили 300 кг осетра
17 Октября 2022, 17:41

Отец с сыном в Атырауской области незаконно выловили 300 кг осетра

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Порядка 300 кг осетра изъяли сотрудники УБОП в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Атырау при проведение оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и спецназа СОБР задержаны двое местных жителей. Незаконно добытую рыбу отец с сыном планировали продать.

При обыске автомашины Нива возле дома одного из подозреваемых, а также места хранения рыбы в гараже было изъято порядка 300 кг осетровой рыбы.

Зарегистрировано уголовное дело по статье 339 УК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами» в рамках которого назначены необходимые экспертизы. Проводится досудебное расследование, выясняются все обстоятельства преступления.

Задержанные водворены в ИВС.

Фото: polisia.kz


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