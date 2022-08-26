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Отец с девятилетним сыном утонули в Атырау
26 Августа 2022 10:13

Отец с девятилетним сыном утонули в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау отец с девятилетним сыном утонули в реке Урал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поступило сообщение от дежурного департамента полиции, что в реке Урал утонули мужчина и ребенок. Прибыв на место вызова, спасатели начали поиски мужчины 1995 года рождения и его сына 2013 года рождения. Они утонули во время купания в необорудованном для этого месте в районе первого участка города Атырау. Тела утонувших были обнаружены и извлечены», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.

В поисках были задействованы 4 сотрудника, 1 плавсредство департамента по ЧС Атырауской области, 10 сотрудников и 2 единицы техники департамента полиции.


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