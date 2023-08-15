Отец президента Южной Кореи умер в возрасте 92 лет

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Юн Ги Чжун, отец президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, скончался во вторник в возрасте 92 лет в Сеуле, сообщили в канцелярии президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Юн Ги Чжун был почетным профессором Университет Ёнсе и посвятил свою жизнь преподаванию прикладной статистики с 1973 по 1997 год.

Сообщается, что профессор был госпитализирован в больницу Сеульского национального университета. Президент провел со своим отцом последние минуты его жизни.

По словам официальных лиц, похороны пройдут в семейном кругу в Сеуле.

Ожидается, что Юн Сок Ёл примет участие в трехстороннем саммите лидеров США, Японии и Южной Кореи в резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде недалеко от Вашингтона в пятницу, как и было запланировано.