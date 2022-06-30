30 Июня 2022 15:00

Отец покончил с собой после гибели ребенка от перегрева в машине

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Мужчина из штата Вирджиния совершил самоубийство после того, как обнаружил сына мертвым в своей раскаленной машине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание ABC News.

По данным полиции, когда пришло сообщение об отсутствии малыша в детском саду, отец понял, что случайно оставил 18-месячного ребенка в машине. Младенец находился в горячем автотранспорте по меньшей мере три часа, что привело к его смерти.

Обеспокоенные близкие родственники позвонили в полицию и сообщили, что находящийся один дома глава семьи намерен осуществить суицид в лесу за своим домом.

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили машину на подъездной дорожке с открытой дверью с пустым детским креслом. В доме нашли безжизненное тело ребенка. При проверке прилегающего леса найден труп мужчины с огнестрельным ранением.

По данным национальной некоммерческой организации KidsAndCars.org., это уже восьмой ребенок, погибший в этом году от высокой температуры в машине на территории США. С 1990 года от перегрева в автомобилях погибло более 1000 детей.