Отец погибшего сотрудника СИЗО: Он собирался выйти на пенсию

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 9 января в Талдыкоргане в последний путь проводили сотрудника УИС Алматинской области прапорщика юстиции Ербола Ержанова, погибшего во время нападения на СИЗО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета УИС МВД РК.

Трагедия случилась 7 января. Вооруженная группа открыла огонь по сотрудникам, которые в этот момент находились за территорией учреждения ЛА-155/16 (следственный изолятор). В результате, от полученных огнестрельных ранений головы и ноги погиб прапорщик юстиции Ержанов Ербол Тлеубекович.

«Мой сын работал в СИЗО 22 года. 6 января у него подошёл срок и он должен был выйти на пенсию, но не дожил. Ценой своей жизни заплатил за мир и спокойствие родины. Прошу вас будьте сплоченными, террористы нас использовали. Не поддавайтесь на провокации», - поделился отец погибшего прапорщика.

У мужчины остались его отец, супруга и двое детей. Сын Ербола, является курсантом Военного института, который не смог провести отца в последний путь, так как находился на базе учебного заведения, в связи со сложившейся ситуацией в стране.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил погибших военнослужащих и полицейских.