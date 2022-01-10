Отец погибшего сотрудника СИЗО: Он собирался выйти на пенсию
Трагедия случилась 7 января. Вооруженная группа открыла огонь по сотрудникам, которые в этот момент находились за территорией учреждения ЛА-155/16 (следственный изолятор). В результате, от полученных огнестрельных ранений головы и ноги погиб прапорщик юстиции Ержанов Ербол Тлеубекович.
«Мой сын работал в СИЗО 22 года. 6 января у него подошёл срок и он должен был выйти на пенсию, но не дожил. Ценой своей жизни заплатил за мир и спокойствие родины. Прошу вас будьте сплоченными, террористы нас использовали. Не поддавайтесь на провокации», - поделился отец погибшего прапорщика.
У мужчины остались его отец, супруга и двое детей. Сын Ербола, является курсантом Военного института, который не смог провести отца в последний путь, так как находился на базе учебного заведения, в связи со сложившейся ситуацией в стране.
Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил погибших военнослужащих и полицейских.