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    10:50, 26 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Отец насиловал родную дочь в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Очередной вопиющий случай произошел в Костанайской области: взрослый мужчина сначала несколько лет совращал, а затем насиловал родную дочь. Когда все это началось, девочке было всего 8 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на tobolinfo.kz.

    «До 12 лет мужчина совращал дочь, а потом впервые ее изнасиловал. Все это продолжалось до недавнего времени ежедневно, — пояснила адвокат потерпевшей. — Все это происходило в нормальной семье, которая не состояла ни на каких учетах».

    Адвокат отметила: девочка не понимала, что с ней происходит, так как думала, что все папы так делают с дочерьми…

    «Мама узнала обо всем этом только позавчера. Девочка сейчас находится в подавленном состоянии», — заключила защитник потерпевшей.

    Полиция проводит досудебное расследование по ст. 122 УК РК. Подробности уголовного дела не разглашаются в целях защиты прав несовершеннолетней. Сейчас с пострадавшей работают психологи.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Борьба с преступностью Главная Происшествия
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