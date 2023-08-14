РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:18, 14 Август 2023 | GMT +6

    Отец и сын утонули в реке Урал

    None
    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - На водоемах Западно-Казахстанской области спасено 3 человека, поиски еще одного ведутся, передает МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС ЗКО, 13 августа, проводивший рейд по безопасности на воде у реки Урал сотрудник ЧС старший лейтенант Асар Бисаков спас тонущего 16-летнего подростка в необорудованном для купания месте.

    В тот же день спасатели Оперативно-спасательного отряда ДЧС в ходе проведения рейда возле места происшествия спасли 12-летнего подростка и 49-летнего мужчину, также тонущих в необорудованном для купания месте.

    В 21:00 из воды извлечено тело 17-летнего подростка.


    Теги:
    Западно-Казахстанская область ДЧС Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!