Отец и сын утонули в реке Урал

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - На водоемах Западно-Казахстанской области спасено 3 человека, поиски еще одного ведутся, передает МИА «Казинформ».

По данным ДЧС ЗКО, 13 августа, проводивший рейд по безопасности на воде у реки Урал сотрудник ЧС старший лейтенант Асар Бисаков спас тонущего 16-летнего подростка в необорудованном для купания месте.

В тот же день спасатели Оперативно-спасательного отряда ДЧС в ходе проведения рейда возле места происшествия спасли 12-летнего подростка и 49-летнего мужчину, также тонущих в необорудованном для купания месте.

В 21:00 из воды извлечено тело 17-летнего подростка.