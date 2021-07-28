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Отец и сын погибли в ДТП под Темиртау

28 Июля 2021 17:44
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Отец и сын погибли в ДТП под Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня под Темиртау произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 36-летний мужчина и его 10-летний сын, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Смертельное ДТП произошло утром в районе рудника Нурказган, не доезжая до города Темиртау. В результате столкновения грузовика и легкового авто погибли 36-летний мужчина и его 10-летний сын.

«28 июля около 09.00 часов 40-летний водитель автомашины Lada Granta, по предварительным данным, двигаясь со стороны поселка Актау в сторону города Темиртау, в районе поворота на рудник Нурказган допустил столкновение с автомашиной НОWO, которой управлял 34-летний водитель. Он выполнял маневр поворота налево в сторону рудника. От удара автомашину Lada Granta отбросило в кювет. В результате ДТП от полученных травм скончались на месте 36-летний и 10-летний пассажиры автомашины Lada Granta», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Водитель Lada Granta доставлен в медицинское учреждение.




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#Карагандинская область   #ДТП   #МВД РК  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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