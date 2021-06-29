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    22:44, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Отец и дочь попали в смертельное ДТП в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Отец и дочь погибли в страшном ДТП в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места происшествия появилось в социальной сети. На видео видно, как мужчина с детьми спешно пытался перейти дорогу через пешеходный переход, в этот момент их сбил грузовик. Данный факт подтвердили в полиции.

    Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, авария произошла около 14:50 часов 28 июня текущего года в Карасайском районе в посёлке Жамбыл по трассе «Алматы-Нур- Султан».

    «45 - летний водитель грузовой автомашины марки «Зил431410», двигаясь по трассе в южном направлении, на 30 километре допустил наезд на троих пешеходов, которые переходили проезжую часть на обозначенном пешеходном переходе. В результате ДТП от полученных травм на месте скончались 53- летний местный житель и девятилетний ребёнок. Трехлетнего ребёнка доставили в больницу города»,- прокомментировали в ведомстве.

    По данному факту возбуждено уголовное производство по. 345 ч.4 УК РК.



    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Главная Алматинская область
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