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    13:45, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    Отец  Димаша Кудайбергена ответил на слухи о кыргызском происхождении его семьи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отец известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена ответил на слухи о кыргызском происхождении его семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На своей странице в Facebook Канат Айтбаев подробно описал происхождение своих предков и семьи. В заключение он отметил, что никого отношения они к кыргызскому народу не имеют.

    «К населяющему территорию гор Алатау кыргызскому народу мы отношения не имеем», - отметил Канат Айтбаев.

    Он также пояснил, что ему пришлось расписать всю генеалогию происхождения своих предков из-за распространения таких слухов.

    Ранее в социальных сетях разгорелась бурная дискуссия по вопросу происхождения Димаша Кудайбергена.

    Причиной таких споров стало интервью певца, опубликованное в 2013 году, где Димаш Кудайберген заявил, что он потомок рода кыргыз.






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    Димаш Кудайберген Общество
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