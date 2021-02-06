13:45, 06 Февраль 2021 | GMT +6
Отец Димаша Кудайбергена ответил на слухи о кыргызском происхождении его семьи
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отец известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена ответил на слухи о кыргызском происхождении его семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На своей странице в Facebook Канат Айтбаев подробно описал происхождение своих предков и семьи. В заключение он отметил, что никого отношения они к кыргызскому народу не имеют.
«К населяющему территорию гор Алатау кыргызскому народу мы отношения не имеем», - отметил Канат Айтбаев.
Он также пояснил, что ему пришлось расписать всю генеалогию происхождения своих предков из-за распространения таких слухов.
Ранее в социальных сетях разгорелась бурная дискуссия по вопросу происхождения Димаша Кудайбергена.
Причиной таких споров стало интервью певца, опубликованное в 2013 году, где Димаш Кудайберген заявил, что он потомок рода кыргыз.