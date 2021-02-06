Отец  Димаша Кудайбергена ответил на слухи о кыргызском происхождении его семьи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отец известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена ответил на слухи о кыргызском происхождении его семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в Facebook Канат Айтбаев подробно описал происхождение своих предков и семьи. В заключение он отметил, что никого отношения они к кыргызскому народу не имеют.

«К населяющему территорию гор Алатау кыргызскому народу мы отношения не имеем», - отметил Канат Айтбаев.

Он также пояснил, что ему пришлось расписать всю генеалогию происхождения своих предков из-за распространения таких слухов.

Ранее в социальных сетях разгорелась бурная дискуссия по вопросу происхождения Димаша Кудайбергена.

Причиной таких споров стало интервью певца, опубликованное в 2013 году, где Димаш Кудайберген заявил, что он потомок рода кыргыз.











