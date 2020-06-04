Отдыхающим на Алаколе понадобится справка об отсутствии коронавируса

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане отдыхающим и владельцам домов отдыха в этом году, в связи с коронавирусной инфекцией, необходимо будет соблюдать установленные нормы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

В инфоцентре сообщили, что в пляжной зоне отдыхающие должны соблюдать дистанцию не менее двух метров. Заполняемость в местах размещения и отдыха не должна превышать 50% от проектной вместимости.

При этом заселение происходит только при наличии справки о результатах прохождения исследований на COVID-19 не позднее 7 дней со дня получения результатов. Для одной семьи достаточно результата исследования на одного из ее членов. Об этом говорится в постановлении главного государственного санврача региона.

Все базы отдыха должны предусмотреть наличие средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, в том числе антисептиков для обработки рук, а также бесконтактных термометров для измерения температуры. Отдыхающим желательно иметь индивидуальный запас средств защиты.

Для обеспечения медицинской помощи отдыхающим на побережье озера Алаколь развернуто 12 круглосуточных коек во врачебной амбулатории села Кабанбай. Дополнительно на берегу озера имеется круглосуточный травматологический пункт. Также будет обеспечен выезд областных специалистов из городов Усть-Каменогорск и Семей для оказания специализированной медицинской помощи. В случае необходимости больных готовы принять и в больнице Урджарского района, которая оснащена двумя аппаратами искусственной вентиляции легких.

Напомним, что отдых на побережье озера Алаколь в Восточном Казахстане разрешен с 13 июня 2020 года. При этом заместитель руководителя Управления туризма и внешних связей Инара Бодукова отметила, что в течение всего года шла подготовка к туристскому летнему сезону. Были проделаны работы по благоустройству, подведению различной инфраструктуры.