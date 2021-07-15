Отдыхающим на Алаколе оказали помощь спасатели

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Ежедневно сотрудниками оперативно-спасательного отряда на двух лодках проводится патрулирование береговой линии озера Алаколь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В 400 метрах от берега спасатели заметили машущих и призывающих к помощи отдыхающих на катамаране. На нем находились 6 человек, из которых 4 детей. Катамаран сломался, поднялись небольшие волны, и, испугавшись, люди стали звать на помощь.

Спасатели находились недалеко и быстро пришли на выручку: пересадили людей в свою лодку, а за вторую зацепили плавсредство и отбуксировали его к берегу.

Отдыхающие находились в жилетах.

Не стоит забывать, что любое катание на плавсредствах сопряжено с опасностями, поэтому при пользовании катамараном необходимо придерживаться правил:

Перед началом путешествия договориться о маршруте, проконтролировать равномерность загрузки плавсредства и обязательно всем участникам одеть спасательный жилет.

Во время катания запрещено перемещаться отдыхающим по плавсредству, раскачивать его и прыгать с него в воду, т.к. это может спровоцировать переворачивание катамарана.

Во избежание травмирования не допускается плыть рядом с катамараном или резко швартоваться к другим плавсредствам и пирсу, что может привести к повреждению корпуса плавательных средств.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните «112».