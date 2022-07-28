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Отдыхающие в Бурабае чуть не утонули из-за перегруза катамарана
28 Июля 2022 09:44

Отдыхающие в Бурабае чуть не утонули из-за перегруза катамарана

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - На озере Щучье спасатели Бурабайского района вновь спасли людей, оказавшихся в беде из-за перегруза катамарана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 27 июля на телефон спасательной станции города Щучинска поступил звонок о том, что в районе зоны отдыха «Алмаз» тонет катамаран из-за перегруза людей. Трое спасателей на катере «Ладога» выехали на место происшествия. Спасатели извлекли терпящих бедствие и подняли на борт катера четырех человек, затем доставили спасенных на берег.

«Состояние отдыхающих удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждаются», - поделились в ведомстве.

Напомним, с начала купального периода в Акмолинской области спасено 38 человек, среди них двое детей.

Так, ранее на озере Боровое акмолинские спасатели спасли четырех человек. Отдыхающие приехали в Акмолинскую область из Шымкента и Нур-Султана. Не справившись с управлением, они допустили опрокидывание лодки.

С начала года в Акмолинской области зарегистрировано семь фактов гибели людей на воде, включая троих детей.

Среди погибших и 27-летняя журналистка, тело которой акмолинские спасатели искали пять дней неподалеку от села Арнасай в астанинском водохранилище. Девушка утонула, катаясь на гидроскуторе.

Акмолинские спасатели, полицейские и волонтеры продолжают совместные рейды, ведь на диких пляжах высока вероятность несчастных случаев на воде.

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