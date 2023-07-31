Отдыхающему на Алаколе оторвало ногу водным мотоциклом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На озере Алаколь произошел несчастный случай, в результате которого отдыхающему оторвало ногу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места происшествия распространилось в социальных сетях. В комментариях указывается, что человека сбил водный мотоцикл.

«Разбирательством по указанному факту занимаются сотрудники Алакольской районной полиции. Досудебное расследование проводится по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта», – сообщили в ДП области Жетысу.

По данным ведомства, уголовное дело взято на особый контроль руководством районной полиции.