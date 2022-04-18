Отдыхать в летние лагеря поедут 3 тыс. алматинских детей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В этом году 3 тыс. алматинских школьников летом бесплатно отдохнут в детских лагерях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году планируется охватить бесплатным отдыхом в загородных лагерях более 3 тыс. детей из малообеспеченных, многодетных семей, а также для детей с особыми образовательными потребностями и детей, оставшихся без попечения родителей.

Разработана техническая спецификация и объявлен конкурс на организацию летнего отдыха для детей. Также подготовлена техническая спецификация для детей с особыми образовательными потребностями, где учитываются их психофизические особенности», - сообщили в управлении образования города Алматы на официальный запрос МИА «Казинформ».

Во всех школах в этом году отдохнут более 100 тыс. детей. В Алматы 287 общеобразовательных школ, из них: 207 государственных и 80 частных. В 2021-2022 учебном году число учащихся с 1 по 11 класс составляет около 300 тыс. детей.

Напомним, из-за пандемии коронавируса школьники не посещали лагерь в течение двух лет.