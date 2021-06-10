Отдых на Алаколь: Какие поезда курсируют и сколько билетов выкуплены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель генерального директора АО «Пассажирские перевозки» по маркетингу и продажам Виктор Бошманн прокомментировал ситуацию с продажей билетов в направлении курортной зоны Алаколь. По приведенным цифрам, в свободной продаже уже осталось порядка 30 тысяч билетов в Алаколь или из Алаколя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу озвучить некоторые вопросы по продажам билетов на Алаколь. На данный момент курсируют различные поезда на Алаколь с разных регионов. Это «Нур-Султан-Достык», с 20 июня будет еще один дополнительный поезд «Нур-Султан-Достык» перевозчик АО «Пассажирские перевозки». Также будут курсировать беспересадочные вагоны по четным датам, перевозчик «Арай транс KZ». Из Алматы курсирует с 18 июня «Алматы-Достык», перевозчик «Vagon Service Almaty». С 18 июня также ожидается «Алматы 2-Достык» перевозчика «Туран Экспресс» и беспересадочные вагоны АО «Пассажирские перевозки» по четным дням», - пояснил заместитель главы АО «Пассажирские перевозки».

Из Восточно-Казахстанской области будет курсировать «Семей-Достык» перевозчика АО «Пассажирские перевозки» по нечетным датам, «Оскемен-Достык» также по нечетным дням. Ежедневно будет курсировать «Актогай-Достык» перевозчика АО «Пассажирские перевозки».

«У нас есть много поездов на Достык, курсируют, как национальный, так и три частных перевозчика. На данный момент в продажу на следующие 45 дней поступили 76 тысяч билетов по всем поездам и направлениям. На следующие 45 дней уже выкуплено 45 тысяч билетов. То есть, это все те билеты, которые могли выкупить с момента открытия продаж. А продажи открываются каждый день в 7 часов утра на следующие 45 дней. В свободной продаже осталось порядка 30 тысяч билетов. Это те билеты, которые есть в Алаколь или из Алаколя по всем поездам», - прокомментировал Виктор Бошманн.

По его словам, с 18 июня на Достык будет запущен еще один поезд перевозчика «Vagon Service Almaty».

«Самый большой дефицит существует из города Алматы. В день предлагается от 264 до 728 места из Алматы в Алаколь или обратно. Так как для миллионного города цифр этих мало, места быстро раскупаются», - добавил он.