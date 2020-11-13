Отделяющие водителя от нарушителей решетки появятся в автомашинах акмолинских полицейских

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Перед наступлением зимы начальник департамента полиции Акмолинской области генерал-майор Арманбек Баймурзин провел смотр служебного автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Техническое и внешнее состояние более 70 служебных автомашин проверил главный акмолинский полицейский. А. Баймурзин оценил состояние каждой автомашины: исправность оборудования, наличие огнетушителей, знаков аварийной остановки, оснащенность автомобилей видеорегистраторами и другими необходимыми специальными средствами. Особое внимание глава ведомства уделил наличию медицинских аптечек, масок, перчаток и антисептических средств.

Генерал-майор отметил, что одной из важных составляющих успешной службы является техническое состояние транспорта. Даже малейшая неисправность может стать препятствием для оперативного прибытия, задержания подозреваемых, а главное - оказания помощи людям, попавшим в беду. Мобильность – одно из главных качеств автопатрулей, обеспечивающих правопорядок на улицах области.

«По итогам смотра состояние автопарка было признано удовлетворительным. В завершение начальник департамента дал поручения соответствующим службам по устранению некоторых выявленных недостатков и укомплектованию дополнительным имуществом, необходимым при возникновении чрезвычайных ситуаций. Кроме того, по распоряжению Арманбека Баймурзина будет рассмотрен вопрос по установлению железных решеток, отделяющих водителя от нарушителей в автомашинах для служб участковых инспекторов полиции», - рассказали в ведомстве.

Для охраны общественного порядка в Акмолинской области ежедневно задействовано более 400 единиц служебной техники, из них более 100 автомашин выделены для патрульных служб полиции и около 300 - для службы участковых.

Все сотрудники полиции были предупреждены, что при несоблюдении должного ухода за автомашиной, закрепленной за сотрудником, в дальнейшем он будет лишен возможности пользоваться служебным транспортом.



