+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 1 °С
USD 428.99 EUR 506.51
RUB 5.58 CNY 64.81
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Отделяющие водителя от нарушителей решетки появятся в автомашинах акмолинских полицейских

13 Ноября 2020 14:38
Поделиться:
Отделяющие водителя от нарушителей решетки появятся в автомашинах акмолинских полицейских

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Перед наступлением зимы начальник департамента полиции Акмолинской области генерал-майор Арманбек Баймурзин провел смотр служебного автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новости по теме
Санпост на границе с Россией проинспектировал главный костанайский полицейский
Нанесших ущерб на 1,5 млрд тенге организаторов финансовой пирамиды задержали в Туркестанской области Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Туркестанской области 24 ДТП из-за гололеда и осадков произошло  в Павлодарской области

Техническое и внешнее состояние более 70 служебных автомашин проверил главный акмолинский полицейский. А. Баймурзин оценил состояние каждой автомашины: исправность оборудования, наличие огнетушителей, знаков аварийной остановки, оснащенность автомобилей видеорегистраторами и другими необходимыми специальными средствами. Особое внимание глава ведомства уделил наличию медицинских аптечек, масок, перчаток и антисептических средств.

Генерал-майор отметил, что одной из важных составляющих успешной службы является техническое состояние транспорта. Даже малейшая неисправность может стать препятствием для оперативного прибытия, задержания подозреваемых, а главное - оказания помощи людям, попавшим в беду. Мобильность – одно из главных качеств автопатрулей, обеспечивающих правопорядок на улицах области.


«По итогам смотра состояние автопарка было признано удовлетворительным. В завершение начальник департамента дал поручения соответствующим службам по устранению некоторых выявленных недостатков и укомплектованию дополнительным имуществом, необходимым при возникновении чрезвычайных ситуаций. Кроме того, по распоряжению Арманбека Баймурзина будет рассмотрен вопрос по установлению железных решеток, отделяющих водителя от нарушителей в автомашинах для служб участковых инспекторов полиции», - рассказали в ведомстве.

Для охраны общественного порядка в Акмолинской области ежедневно задействовано более 400 единиц служебной техники, из них более 100 автомашин выделены для патрульных служб полиции и около 300 - для службы участковых.


Все сотрудники полиции были предупреждены, что при несоблюдении должного ухода за автомашиной, закрепленной за сотрудником, в дальнейшем он будет лишен возможности пользоваться служебным транспортом.



Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Транспорт   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив