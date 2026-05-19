Отдельный том академической истории Казахстана посвятят Золотой Орде

В готовящейся к изданию академической истории Казахстана впервые отдельный том будет посвящен Золотой Орде, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава государства отметил, что наследие Золотой Орды безгранично.

— Мы предпринимаем системные усилия для того, чтобы адаптировать и модернизировать это колоссальное духовное и историческое достояние применительно к XXI веку. По моей инициативе в Казахстане было создано первое специализированное научное учреждение — Институт изучения Улуса Джучи. В готовящейся к изданию академической истории Казахстана впервые отдельный том будет посвящен Золотой Орде, — сказал Президент на международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность».

Также для популяризации историко-культурного достояния Улуса Джучи снимаются фильмы, выпускаются книги, возводятся памятники, ставятся спектакли, проводятся выставки.

Но для настоящего прорыва во всестороннем изучении и продвижении исторического феномена Золотой Орды, по мнению Президента, необходимо выйти на принципиально новый, глобальный уровень.

